Spacciava la "droga dell'amore": scoperto per gli effetti collaterali sui clienti

Allucinazioni, delirio e manie di persecuzione. Effetti collaterali dopo una notte di sesso trascorsa tra due uomini, a partire dai quali è stato scoperto (e arrestato) uno spacciatore di Mdpv, sostanza sintetica nota come Madonna di Pavia o più propriamente metilenediossipirovalerone. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Gallarate. I militari, mettendo insieme i vari 'tasselli', sono risaliti a un uomo italiano di 53 anni specializzato in "droghe dell'amore" e non solo.

Mdpv, innanzitutto: durante l'indagine ne sono stati sequestrati 70 grammi. E poi 20 flaconi di popper, uno degli ingredienti che si utilizzano di solito insieme all'Mdpv. Ma anche droghe "classiche": marijuana e hashish (10 grammi), cocaina (23 grammi). Sequestrati anche contanti per più di 1.500 euro, che gli investigatori ritengono sia il provento dello spaccio.

A quanto pare, il 53enne riforniva sistematicamente diversi clienti "fissi", che si rivolgevano a lui anche con cadenza settimanale, e latri più occasionali, soddisfando le richieste di coloro che utilizzavano queste droghe durante incontri a sfondi sessuale. La clientela si estendeva dalla provincia di Varese all'hinterland di Milano.

Ascoltando le intercettazioni è emerso, tra l'altro, che il pusher utilizzava un linguaggio criptico, parlando di "biglietto per Pavia" e "biglietto epr Alessandria", per distinguere le varie versioni di Mdpv. L'uomo è ora in carcere a Busto Arsizio, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, mentre un suo presunto complice è stato indagato.