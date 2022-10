Il cane poliziotto che fa trovare più di 5 chili di droga nell'auto

E' stato sorpreso mentre, all'interno di un'auto, prendeva un pacchetto da sotto il sedile del passeggero. I poliziotti hanno deciso di controllarlo e hanno scoperto che c'era della droga. E' successo a Rozzano mercoledì pomeriggio. Tutto è finito con l'arresto di un marocchino di 32 anni, residente in Spagna ma domiciliato a Milano, e con precedenti giudiziari.

Ad agire sono stati i poliziotti del commissariato Scalo Romana, durante un controllo del territorio. Perquisendo il 32enne, gli agenti hanno trovato tre cellulari e 1.900 euro in contanti. Inoltre, sotto l'imbottitura del sedile, sono stati trovati otto involucri di eroina per un totale di 4 chili e 200 grammi, nonché quattro involucri per più di un chilo di cocaina. La droga è stata trovata grazie anche al fiuto del cane poliziotto Radau. Per il 32enne è scattato l'arresto.