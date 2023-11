Utilizza un bar come "centrale di spaccio"

Uno spacciatore in Bovisa è stato scoperto (e arrestato) grazie a una segnalazione attraverso l'app Youpol, che permette di interagire con la polizia segnalando episodi di spaccio, bullismo, maltrattamenti e altro. Gli investigatori del commissariato Comasina, dopo avere ricevuto la segnalazione, hanno effettuato alcuni controlli in un bar di via Mercantini, vicino a piazzale Lugano, perché il messaggio diceva che in quel bar si spacciava droga.

In effetti, dalle risultanze investigative è emerso che nel bar entravano diverse persone, che però non consumavano caffè o altri prodotti ma, appunto, acquistavano sostanze stupefacenti. Alle due di venerdì pomeriggio i poliziotti hanno notato un uomo che, uscito dal bar, si è recato in un giardino poco lontano, ha raccolto un pacchetto da terra ed è tornato al bar, dove l'ha consegnato al cliente. Questo, controllato fuori dal locale, ha ammesso di avere acquistato hashish e ha indicato il venditore, proprio colui che si era recato al giardino.

La droga nascosta nel parchetto

Gli agenti lo hanno bloccato. Aveva con sé 560 euro e un telefono che utilizzava per organizzare la compravendita coi suoi clienti. Nel parchetto, nascosti, c'erano invece 14 grammi e mezzo di hashish. A quel punto l'uomo, un marocchino di 58 anni con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato per spaccio di droga.