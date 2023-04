La casa occupata da 4 giovani che la usano come "centrale di spaccio"

Scoperto a Milano un appartamento (occupato abusivamente) trasformato in centrale di spaccio dalle persone che ci vivevano, ora arrestate dalla polizia. Il luogo è la 'casa minima' di via dei Gigli 9, nel quartiere Villaggio dei Fiori a Lorenteggio. Verso le 9 di domenica mattina gli agenti, durante qualche controllo in zona in seguito a segnalazioni di spaccio, hanno notato un uomo (verosimilmente un cliente) che si è nascosto non lontano dalla casa.

A quel punto gli agenti hanno deciso di entrare e controllare l'interno, e hanno sorpreso due donne italiane di 19 e 24 anni, un uomo italiano di 21 anni e un uomo marocchino di 31 anni. In tutto, all'interno dell'abitazione sono stati trovati 100 grammi di hashish divisi in quattro involucri, oltre a un bilancino di precisione e al materiale per confezionare le dosi.

Da una prima disanima, sembra che i quattro vivessero nell'alloggio, occupato abusivamente e dunque riconsegnato a MM, che lo gestisce e lo metterà in sicurezza. I quattro sono stati portati a San Vittore per spaccio in flagranza. Il 31enne era destinatario di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a cui non aveva mai ottemperato. Invece il 21enne aveva, a suo carico, un divieto di dimora in Lombardia, emesso a gennaio dal Tribunale di Monza, per reati legati alla droga.