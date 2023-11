Spacciava droga e farmaci scaduti e intanto prendeva il sussidio di disoccupazione

Aveva creato un 'giro' di spaccio di droga e di medicinali scaduti, direttamente da casa, mentre era ufficialmente in disoccupazione e percepiva la 'Naspi', il sussidio relativo. Un uomo di 47 anni, italiano, è stato arrestato dalla squadra mobile lodigiana dopo che, in casa, la guardia di finanza di Milano ha scoperto, grazie anche all'ausilio dei cani, 160 grammi di hashish e 7 di marijuana, oltre a una piccolissima quantità di cocaina.

Nell'abitazione l'uomo conservava anche i bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi di droga. Non è tutto, perché i finanzieri hanno trovato anche decine di confezioni di medicinali scaduti, che molto probabilmente erano destinati alla vendita in 'nero'.

L'uomo, che conservava in casa anche oltre mille euro in contanti, si trova agli arresti domiciliari, mentre gli investigatori della squadra mobile cercano di risalire ai fornitori e agli acquirenti.