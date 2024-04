Il pusher che nascondeva la cocaina nelle mutande

In seguito a vari sopralluoghi, i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro avevano individuato uno stabile in via Sebastiano Satta come possibile luogo in cui qualcuno deteneva sostanze stupefacenti. Così hanno deciso di perquisire l'appartamento individuato, con l'aiuto dei cani antidroga.

All'interno dell'appartamento è arrivata la conferma: dentro un borsello c'era un cacciavite, nel cui manico erano stati nascosti sette involucri di cocaina per un peso totale di quattro grammi e mezzo.

Nel mirino un uomo italiano di 34 anni, pluripregiudicato. Nelle sue mutande aveva nascosto un calzino con sei sacchettini, chiusi ermeticamente. All'interno di ognuno c'erano 12 involucri di cocaina, per un totale di 72 involucri, dal peso complessivo di 49 grammi.