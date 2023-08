Trasforma un negozio in laboratorio della droga e finge di non saperne niente

Ha fatto finta di non aver niente a che fare con quel negozio, nella periferia di Milano, semi aperto in piena notte e trasformato in un laboratorio per confezionare la droga. Ma le telecamere e le impronte digitali lo hanno inchiodato. Così un marocchino di 33 anni è stato arrestato, venerdì notte, dalla polizia.

Tutto è iniziato quando una volante della polizia, transitando dopo le quattro di notte in via Palmanova, ha notato una saracinesca parzialmente alzata. Gli agenti si sono avvicinati e poi sono entrati all'interno per capire il perché, ma apparentemente non v'erano segni di vita né segni d'effrazione.

I poliziotti sono scesi nel seminterrato e hanno scoperto il laboratorio. Su un tavolo c'erano 544 grammi di cocaina, 76 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi. E qui è partita la trafila per individuare i responsabili. Dapprima è stato contattato il titolare ufficiale dell'attività commerciale, un egiziano di 34 anni, che però ha riferito d'averla data in gestione a una marocchina di 41 anni. Questa, a sua volta, ha detto agli agenti di averla ceduta al fratello. Il 33enne, appunto. Che, contattato, si è presentato sul posto, affermando tuttavia di non avere a che fare col negozio.

Le sue impronte sulla droga

Peccato che lui stesso ha riconosciuto come di sua proprietà un borsello appoggiato sul tavolo del seminterrato (che, del resto, conteneva la fotocopia del suo passaporto). Le analisi della scientifica hanno fatto il resto: su una busta piena di cocaina c'erano le sue impronte digitali. E le telecamere della zona hanno incastrato il 33enne mentre, poco prima, trasportava un pacco all'interno del negozio e ne usciva a mani vuote. Inevitabile il suo arresto. Risponde di spaccio di sostanze stupefacenti.