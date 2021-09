Vende droga sotto gli occhi della polizia: arrestato

L'uomo è stato sorpreso in flagranza

E' stato sorpreso a vendere droga in strada, a Milano, in piena notte.

E' successo alle tre di notte di venerdì 10 settembre in piazzale Gambara. Protagonista un uomo originario del Marocco, irregolare in Italia e con alcuni precedenti. Ha 45 anni.

I poliziotti, durante un pattugliamento della zona, lo hanno visto cedere droga a un acquirente. Lo hanno fermato per un controllo: aveva cento euro in contanti e cinque grammi di hashish. Lo hanno quindi arrestato per spaccio.