8.000 euro in una busta e 2 chili di marijuana nell'auto: arrestati per spaccio

I poliziotti hanno notato due uomini che stavano 'confabulando' in modo sospettoso. Si trovavano fermi in strada, in piazzale Martini, a mezzogiorno di martedì 14 giugno. Gli agenti si sono avvicinati e, intanto, uno dei due ha gettato una busta di plastica sotto l'auto, cercando invano di non essere visto.

All'interno della busta c'erano 8 mila euro divisi in mazzette, in banconote di vari tagli. L'uomo che avava gettato la busta, un italiano di 34 anni con precedenti, non ha saputo giustificare il possesso di tutto quel denerao, così è scattata la perquisizione personale. Addosso all'altro, un italiano di 27 anni, anche lui con precedenti, aveva le chiavi di un'auto parcheggiata poco lontano. Nel bagagliaio c'erano due chili di marijuana e 100 grammi di hashish. Così gli agenti hanno arrestato entrambi: rispondono di spaccio di droga in concorso tra loro.