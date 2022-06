Droga in pizzeria, la questura sospende la licenza

Sospesa per dieci giorni la licenza della pizzzeria Mezza Luna di Cinisello Balsamo, in via del Risorgimento 121. La decisione è stata presa dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, in base all'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza (Tulps), ed è stata notificata nella mattinata di domenica 12 giugno.

Secondo quanto viene riferito dalla questura milanese, il provvedimento scaturisce dall'esito di un controllo effettuato il 5 maggio alle nove di sera: i poliziotti sono entrati nella pizzeria con un'unità cinofila antidroga e hanno identificato due clienti, con diversi precedenti di polizia anche per stupefacenti.

Perquisendo il locale, gli agenti hanno trovato 38 grammi di hashish e 3.100 euro in contanti di vario taglio, non corrispondenti all'incasso del giorno. In precedenza, poi, la pizzeria era stata teatro di aggressioni violente tra i clienti, "sia all'interno - conclude la nota della questura - sia all'esterno del locale".