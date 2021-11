15enne sorpreso con 80 grammi di hashish, in casa ha 27 proiettili: arrestato

Si sono insospettiti vedendo uno scooter viaggiare lungo via Chiesa Rossa, a Milano, e poi fare inversione di marcia repentinamente. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, di pattuglia sabato mattina intorno a mezzogiorno e mezza, hanno deciso di controllare i due giovanissimi in sella allo scooter. Quelli hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati non lontano, in via Boifava.

Uno dei due, un 15enne con qualche precedente di polizia, aveva con sé un panetto con 80 grammi di hashish. Gli agenti hanno quindi deciso di perquisire la sua abitazione a Zibido San Giacomo dove hanno trovato un bilancino di precisione, due coltelli multiuso, un martelletto frangivetro, un tirapugni e 27 munizioni calibro 270 Winchester. A quel punto il giovane è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere minorile di Torino.

L'amico, un 16enne, è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I due rispondono anche di ricettazione perché lo scooter è risultato rubato.