La donna che vendeva droga davanti al supermercato

Un uomo e una donna, fermi davanti al supermercato, si sono passati qualcosa tra le mani. Una circostanza che ha insospettito i carabinieri, di pattuglia per controllare le aree commerciali. I militari si sono avvicinati e l'uomo ha maldestramente tentato di liberarsi di ciò che aveva in mano, senza però riuscirvi: si trattava di una dose di cocaina, che aveva appena acquistato dalla donna.

È successo venerdì a Sesto Calende, nel Varesotto. I carabinieri hanno perquisito l'auto in cui viaggiava la donna, una marocchina di 26 anni residente nella città metropolitana di Milano, e l'hanno trovata in possesso di 50 dosi di cocaina (per un totale di circa 30 grammi), alcune di eroina (per poco più di 4 grammi) e di 1.350 euro in contanti, che non ha saputo giustificare. Elementi che fanno immaginare un fiorente giro d'affari.

La donna è stata dunque arrestata e portata nel carcere di Como, dove si terrà l'interrogatorio di garanzia, mentre l'uomo è stato segnalato alla prefettura di Varese come consumatore di sostanze stupefacenti.