Mezzo chilo di droga nel trolley nascosto in casa

Troppo circospetto e attento a non farsi notare e inseguire, mentre alla fine ha ottenuto l'effetto opposto un 35enne albanese arrestato, alla fine, per spaccio di droga dalla squadra mobile di Milano. Gli agenti di polizia, lunedì 21 marzo, lo hanno notato in via Tiepolo (zona Città Studi) mentre continuava a guardarsi intorno e fare febbrili telefonate durante una passeggiata. Così hanno deciso di pedinarlo.

L'uomo è salito a bordo di un'auto a noleggio ed è andato a casa, in via Cimabue a Cinisello Balsamo, parcheggiando però piuttosto lontano dall'abitazione e facendo pure qualche giro a piedi intorno al palazzo. Queste accortezze non hanno però impedito ai poliziotti di continuare a tenerlo d'occhio. Appena entrato nell'edificio, gli agenti lo hanno fermato e controllato. Aveva con sé 650 euro in contanti.

Droga nel trolley

Nell'abitazione, all'interno di un trolley, nascondeva invece 77 grammi di cocaina e 450 grammi di eroina, oltre a sostanze da 'taglio', bilancini di precisione e altro materiale 'tipico' dello spacciatore. L'uomo, di cui risultavano soltanto vecchi precedenti legati alla legge sull'immigrazione, è stato arrestato e portato nel carcere di Monza.