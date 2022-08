Gira per la strada in piena notte con quattro amici (e cinque grammi di cocaina)

E' stato controllato in piena notte, in strada a Milano, da una volante di polizia del commissariato Monforte, e scoperto con cinque dosi di cocaina. Si tratta di un uomo italiano di 40 anni con alcuni precedenti.

E' successo alle quattro meno un quarto di martedì mattina in via Friuli. Gli agenti della volante, che stavano perlustrando il territorio, si sono imbattuti in cinque persone in strada e hanno deciso di controllarle. Uno di loro, il 40enne, aveva in tasca cinque grammi di cocaina già suddivisi in altrettante dosi, oltre a 180 euro in banconote di vario taglio e al materiale per confezionare le dosi stesse.

L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.