I poliziotti riconoscono il pusher e lo controllano in strada: aveva droga con sé

I poliziotti del commissariato Lambrate, di pattuglia a bordo di una volante, lo hanno riconosciuto per i suoi precedenti per droga e hanno deciso di controllarlo, giovedì verso le due di pomeriggio in via Monfalcone (zona Cimiano). Lui, un uomo del Salvador di 24 anni, effettivamente aveva droga con sé.

Per la precisione, gli agenti gli hanno trovato addosso 14 grammi di marijuana e una serie di banconote di cui non ha saputo giustificare la provenienza. La successiva perquisizione a casa ha fatto rinvenire altri 17 grammi di marijuana oltre a 8 grammi di hashish e al materiale per confezionare le dosi. Per il salvadoregno si sono aperte le porte del carcere.