Tre giovani pusher presi nel "cortile dello spaccio"

I poliziotti del commissariato Ticinese hanno notato, durante un servizio d'appostamento, tre ragazzi che, parlando tra loro, si avvicinavano più volte ad una fioriera all'interno del cortile di via Mario Pichi 3, in zona Navigli, uno degli indirizzi più "noti" della città di Milano per quanto riguarda lo spaccio. Hanno deciso di intervenire e i tre hanno provato a scappare. Una volta fermati, hanno quindi controllato la fioriera, trovando otto involucri con cocaina.

In pratica si trattava del nascondiglio della droga. Complessivamente, nelle tasche dei tre giovani sono stati trovati 1.300 euro in contanti oltre a sei dosi di cocaina all'interno degli slip di uno di loro. Tutti e tre sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti in concorso.