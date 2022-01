Scoperti nelle campagne con mezzo chilo di droga, arrestati due pusher

Tra eroina, hashish e altre sostanze stupefacenti avevano mezzo chilo di droga in un marsupio che portavano con loro nelle campagne tra Pavia e Milano, precisamente a Vidigulfo. Due giovani sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri nella giornata di martedì 25 gennaio.

Si tratta di un trentenne italiano di Borgarello (Pavia) e di un ventunenne marocchino della città metropolitana di Milano, entrambi con precedenti. Avevano avviato insieme un'attività di spaccio di droga nelle aree rurali della zona.

All'interno del marsupio, i carabinieri di Landriano hanno trovato 230 grammi di eroina, 213 grammi di hashish, 37 grammi di cocaina e 13 grammi di marijuana. E poi due coltelli, uno spray al peperoncino e cinquanta euro in monetine. Il tutto è stato sequestrato. In seguito al rito direttissimo, al trentenne è stato comminato il divieto di dimora a Vidigulfo mentre per il ventunenne sono stati disposti gli arresti domiciliari.