Nasconde in casa un chilo e mezzo tra erba e fumo: arrestato

Aveva in casa un chilo e 100 grammi di hashish e quasi sei etti di marijuana. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Bruzzano dalla polizia nella giornata di lunedì 28 agosto.

Il blitz è scattato durante un’attività di indagine degli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina. I poliziotti sono arrivati alla casa del 41enne, in via Achille Fontanelli, intorno alle 14.30. I detective hanno hanno svolto un servizio di osservazione e controllo e successivamente sono entrati all'interno dell'abitazione.

All’interno di un mobile hanno trovato un panetto di hashish e una busta con grammi 18 di marijuana oltre un barattolo di latta contenente 1.600 euro e una busta con 6.400 euro; in un mobile nel corridoio, invece, in una busta per la spesa, c'erano altri tre panetti di hashish, otto panetti di hashish di forma rettangolare sigillati nonché una busta “sottovuoto” chiusa ermeticamente con oltre mezzo chilo di marijuana.

I 1.148 grammi di hashish e 571 di marijuana, con i 6mila euro, sono stati posti sotto sequestro e il 41enne è stato arrestato.