Vede i poliziotti e fa per scappare, arrestato a Milano: aveva 10 grammi di eroina in tasca

Gli agenti lo hanno notato mentre passeggiava con fare sospetto in via Quarti, a Baggio (vicino al Parco delle Cave). Erano le tre di pomeriggio di giovedì 30 luglio. E lui, a sua volta, vedendo l'auto della polizia ha affrettato il passo. Come a dileguarsi senza dare nell'occhio, ma senza riuscirci.

I poliziotti lo hanno fermato per un controllo, appurando che si tratta di un cittadino marocchino di trentanove anni, irregolare in Italia e con qualche precedente. L'uomo aveva con sé poco più di dieci grammi di eroina e 220 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

E' stato quindi portato in questura e arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.