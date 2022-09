Lo spacciatore in bici arrestato

Girava in bicicletta per le strade di San Siro e, vedendo una volante della polizia, ha cercato di cambiare direzione: gli agenti lo hanno notato e hanno proceduto al controllo dell'uomo, risultato un egiziano di 21 anni irregolare in Italia. E' successo in piazzale Falterona alle undici e mezza di lunedì sera.

Il 21enne aveva con sé due dosi di hashish per un totale di sei grammi, oltre a due pasticche di metanfetamina. E' stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.