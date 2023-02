I fratelli gemelli arrestati insieme dalla polizia

Uniti nella vita. Uniti nel destino. Due fratelli gemelli di 32 anni, cittadini egiziani, sono stati arrestati insieme sabato sera a Milano dopo essere stati trovati in possesso di droga e soldi, che avrebbero guadagnato proprio spacciando.

A bloccare i due sono stati gli uomini della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che stavano effettuando una serie di servizi di controllo in piazzale Selinunte, a San Siro, zona che da tempo fa i conti con degrado, spaccio e piccola criminalità.

Appena i due hanno capito di essere finiti nel mirino degli agenti, in borghese, hanno lasciato cadere a terra degli involucri di cellophane. Il loro gesto, però, non è sfuggito ai poliziotti che hanno subito accertato che i gemelli avevano buttato 40 grammi di hashish ciascuno. Nelle tasche dei due, gli investigatori hanno anche trovato 240 euro. I due, entrambi con precedenti specifici, sono finiti in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.