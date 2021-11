Spacciatore neo 18enne preso in stazione alle Groane

Stava uscendo dalla stazione di Trenord Garbagnate-Parco delle Groane quando ha visto i carabinieri appostati all'esterno: a quel punto, con mossa repentina, è tornato dentro e si è diretto verso i binari. I carabinieri però si sono insospettiti e lo hanno seguito e raggiunto prima che potesse salire a bordo di un treno. E' successo alle sette di domenica sera.

Il giovane, risultato neo diciottenne, ha consegnato spontaneamente un grammo di hashish ma i militari hanno voluto comunque controllarlo. E così sono spuntati fuori in tutto più di cinquanta grammi della stessa sostanza. Il ragazzo, peraltro, è risultato avere numerosi precedenti per droga da minorenne, tanto da essere già stato seguito da comunità d'accoglienza. Domenica, invece, è stato arrestato e portato in carcere.