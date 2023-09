Lo spacciatore di "droga dello stupro" tradito dall'appuntamento su Grinder

Incastrato dall'appuntamento. Un ragazzo di 29 anni, un italiano senza precedenti, è stato arrestato domenica mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di tre flaconi di Ghb, la droga dello stupro.

A fermarlo sono stati gli agenti delle volanti, che verso le 10.30 sono intervenuti fuori da un condominio di via Padova dopo la richiesta di un 34enne. L'uomo ha spiegato che il giovane era sotto casa sua e continuava a voler entrare dopo che lui stesso lo aveva allontanato dall'abitazione perché aveva scoperto che si era presentato da lui con la droga per un appuntamento che i due avevano concordato su una app di incontri.

Quando i poliziotti sono arrivati, hanno visto che il 29enne aveva con sé un sacchetto con all'interno un flacone di Ghb e una siringa. In casa sua, in zona Porta Venezia, ne sono stati trovati altri due e per lui sono scattate le manette.