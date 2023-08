Lo fermano con 5 grammi di fumo, a casa ne aveva 5kg: arrestato

Aveva in tasca 5 grammi di fumo, ma a casa ne nascondeva circa 5kg. E per lui sono scattate le manette. È successo in via Bagarotti a Milano (zona Baggio) nella serata di domenica 13 agosto, nei guai un 21 italiano già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 23 quando una volante del commissariato Lorenteggio ha fermato il 21enne per un controllo. Prima i documenti, poi è scattata la perquisizione durante la quale sono stati trovati circa 5 grammi di hashish. Successivamente è stata passata al setaccio anche la sua abitazione dove sono stati trovati 5kg di hashish, circa 140 grammi di fumo e materiale per il confezionamento delle dosi.

Per il giovane, già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette. È stato accompagnato in questura e successivamente è stato accompagnato nel carcere di San Vittore, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.