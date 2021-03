Hashish dalla Spagna ordinato via Instagram e pagato in Bitcoin: commerciante denunciato

La scoperta dopo un pedinamento: il pacco è arrivato in un bar ed è stato ritirato da un amico

Aveva acquistato hashish ordinandolo da un "fornitore" in Spagna attraverso un profilo Instagram e pagando con i Bitcoin. I carabiniei hanno intercettato la spedizione e denunciato lui e un amico, entrambi di 35 anni. I militari erano sulle tracce dei due da un po' di tempo: pedinando uno dei due, lo hanno visto ritirare un pacco all'interno di un bar della loro città (Voghera) e lo hanno controllato. Il pacco era indirizzato all'altro, un commerciante della zona.

All'interno del pacco, panetti e confezioni di hashish per un totale di 300 grammi. La ricostruzione dei carabinieri ha portato a concludere che la spedizione, proveniente dalla Spagna, era stata ordinata via Instagram e pagata con la criptovaluta Bitcoin. Nell'abitazione del negoziante i militari hanno sequestrato altri 10 grammi di hashish e 30 di marjiuana, mentre in casa dell'amico c'erano 100 grammi di hashish.

Il commerciante non è nuovo a guai simili: durante l'estate del 2020 era stato denunciato per una coltivazione di piante di marijuana nelle colline dell'Oltrepo pavese.