62 chili di droga nascosti in 300 sfere rosse come quelle dei videogame

Sessantadue chili di hashish in un appartamento trasformato in deposito di droga, confezionati in un modo totalmente nuovo nell'ambito dello smercio di droga: in sfere colorate che tutto sembrano tranne contenere sostanze stupefacenti. Un giro di spaccio tra Milano e Monza. Una donna - dall'apparenza insospettabile, dice la polizia - che faceva la spola tra la casa e i luoghi d'appuntamento con i due complici per poi "partire" e procedere con lo smercio.

I tre sono stati arrstati dalla squadra mobile di Milano mercoledì 16 giugno dopo un'indagine accurata, partita con il pedinamento della donna, una ventiseienne marocchina dimorante di fatto a Canonica d'Adda (Bergamo) pur avendo altrove la residenza. Gli agenti l'hanno seguita e in questo modo hanno scoperto che aveva a disposizione un appartamento a Triuggio (Monza-Brianza), adibito a vero e proprio deposito di droga. La ventiseienne faceva abitualmente la "spola" tra le due case e l'area a cavallo tra Milano e Monza.

In particolare, mercoledì l'hanno notata incontrarsi con un complice connazionale di trentasei anni, residente a Cavenago Brianza (Monza-Brianza), in un centro commerciale. I due, poi, con l'auto dell'uomo si sono diretti al parcheggio dello stadio Brianteo di Monza dove hanno incontrato il terzo complice, un connazionale di ventisette anni senza fissa dimora, a cui hanno consegnato due chili di hashish in venti panetti.

Le sfere rosse con dentro la droga

I poliziotti hanno fermato i tre e hanno avviato gli accertamenti. Nell'appartamento di Triuggio hanno scoperto il grosso della droga: sessantadue chili e settecento grammi di hashishi in trecento involucri sferici di colore rosso, marchiati "Xbox", a simulare le sfere incandescenti dei videogame di guerra. Un modo di confezionare la droga che rappresenta una novità nel panorama dello spaccio al dettaglio.