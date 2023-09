Il pusher che teneva la droga nel pacchetto di sigarette (e ha tentato di liberarsene)

Ha tentato di liberarsi di un pacchetto di sigarette subito dopo avere notato alcuni poliziotti nei dintorni, ma gli agenti hanno visto la scena e sono andati a controllarlo. E alla fine lo hanno arrestato per spaccio di droga.

È successo in via Mosso, zona Parco Trotter (via Padova), verso l'una di pomeriggio di venerdì 22 settembre. L'uomo, un egiziano di 22 anni irregolare in Italia e con alcuni precedenti, alla vista di una volante di polizia ha lanciato un pacchetto di sigarette e ha provato ad allontanarsi a passo svelto.

I poliziotti, vista la scena, lo hanno bloccato e hanno recuperato il pacchetto, che conteneva 28 grammi di hashish e una banconota da 5 euro. Così lo hanno arrestato.