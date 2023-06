Vede i poliziotti e getta un sacchetto con 40 grammi di hashish

Ha cercato di disfarsi di un sacchetto contenente hashish dopo aver visto i poliziotti, ma gli è andata male. È successo in viale Città di Fiume a Milano (zona Bastioni di Porta Venezia) venerdì pomeriggio all'una. Protagonista un 22enne marocchino.

Il giovane aveva con sé 40 grammi di hashish, recuperati dai poliziotti dopo che se n'era disfatto, e in tasca 60 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il 22enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.