Ketamina in albergo, arrestato dalla polizia

Un allerta per gli alloggiati ha portato la polizia in un albergo della periferia di Milano sulle traccie di un pusher. E' successo nella serata di sabato 17 dicembre, intorno alle undici.

Gli agenti si sono recati in un albergo di via Gaggia, zona Porto di Mare, per controllare un uomo italiano di 48 anni, che aveva con sé 5,90 grammi di ketamina e 20 pasticche col principio attivo dell'efedrina, un alcaloide che opera con un meccanismo simile alla caffeina. Il 48enne aveva anche 340 euro in contanti, probabile provento di spaccio di droga, ed è stato arrestato.