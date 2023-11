A Milano si spaccia anche la "Lyrica": fermato un ragazzo con 29 pasticche in tasca

Un farmaco come droga. Un ragazzo di 22 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 29 pasticche di Lyrica, un medicinale commercializzato da Pfizer utilizzato per il dolore neuropatico e per i disturbi d'ansia che però dagli inizi degli anni Duemila viene usato anche per la sua capacità di aumentare "l'euforia" in chi lo assume, soprattutto se insieme all'alcol.

A bloccare il 22enne sono stati i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro, che verso le 23 si sono appostati fuori da uno stabile abbandonato di via Castellammare, segnalato più volte negli ultimi tempi come ritrovo di pusher e clienti. Gli agenti, fermi all'esterno del palazzo, hanno visto un uomo arrivare e all'uscita lo hanno fermato scoprendo che aveva appena acquistato 9 grammi di hashish.

Certi di andare a colpo sicuro, gli uomini in divisa sono entrati nell'edificio e hanno trovato il 22enne con le pasticche - per cui è necessaria una ricetta medica - e un 28enne marocchino che proprio in quel momento stava tagliando 22 grammi di hashish poggiati su un tavolo. Per entrambi sono scattate le manette.