Sorpresa con la droga in casa dell'amico affidato ai servizi sociali: arrestata per spaccio

Si trovava nell'appartamento di un suo conoscente, affidato in prova ai servizi sociali, e aveva con sé diversi grammi di marijuana. Ed è incappata in un controllo notturno di prassi della polizia. Alla fine è stata arrestata per spaccio. La protagonista è una donna italiana di 32 anni.

Tutto è iniziato alle cinque di mattina di mercoledì 2 settembre: i poliziotti della volante del commissariato Sempione si sono recati in via Machiavelli (parallela di corso Sempione) per effettuare un controllo di routine nei confronti dell'uomo. Non appena sono entrati in casa hanno percepito un forte odore di marijuana. La donna, che si trovava nell'abitazione, ha consegnato spontaneamente sedici grammi e mezzo di droga che conservava in una bustina dentro lo zaino.

Altra droga in casa sua

Gli agenti a quel punto hanno deciso di controllare anche la casa della 32enne, in via Marchesi de' Taddei (zona Washington), dove hanno trovato altri 105 grammi di marijuana in un barattolo sotto la scrivania della camera da letto, nonché una bustina con oltre 35 grammi sempre di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi.