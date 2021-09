Il pusher in metro a Milano con droga e bilancino

Droga pronta per essere venduta e anche il bilancino per pesarla con esattezza. Questo l'equipaggiamento di un giovane pusher, fermato nel mezzanino della stazione metropolitana di Loreto M2 e tratto in arresto per spaccio.

A finire nei guai un 30enne italiano con precedenti. Le manette per lui sono scattate dopo che durante un controllo casuale verso le 19 di giovedì 23 settembre è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish, nonché di un bilancino di precisione. Ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.