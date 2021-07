In metro con dieci grammi di hashish, arrestato per spaccio

L'uomo è stato controllato dalla polizia in servizio di pattuglia in metropolitana

Aveva con sé una decina di grammi di hashish: è stato fermato durante un normale controllo dagli agenti di polizia della Polmetro, nella stazione di San Babila della linea rossa, e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

E' successo intorno alle cinque di pomeriggio di martedì 13 luglio. Gli agenti stavano pattugliando la stazione del metrò quando hanno notato un uomo - un cinquantatreenne italiano - che si aggirava con un fare sospetto. Hanno quindi deciso di controllarlo: aveva con sé dell'hashish già suddiviso in otto dosi per un peso complessivo di circa dieci grammi. In tasca gli sono stati trovati anche 310 euro in contanti, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

L'uomo, che al controllo in banca dati risultava con precedenti per spaccio di droga, è stato quindi arrestato.