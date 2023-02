Il pusher che cerca di fuggire in monopattino ma viene arrestato: "Lo sapevo che non dovevo uscire"

Evidentemente la sua premonizione era giusta, giustissima. Un uomo di 28 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un controllo in strada che lui stesso, come ha poi ammesso, si "aspettava".

Per lui i guai sono iniziati in via Trilussa, quando - mentre girava a bordo del suo monopattino elettrico - ha incrociato una volante del commissariato Quarto Oggiaro. Alla vista della polizia, il 28enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

Perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina a 2.310 euro, mentre altri 4 grammi di droga sono stati trovati in casa sua, sempre nel quartiere. Ai poliziotti che lo hanno arrestato, lui stesso si è lasciato andare a uno sfogo: "Ca*** - ha detto -, lo sapevo che oggi non dovevo scendere".