L'uomo che spacciava i farmaci "più potenti dell'eroina"

Sulla carta, farmaci. Nella pratica, droghe potentissime. Un uomo di 46 anni, un cittadino egiziano regolare in Italia e senza nessun precedente alle spalle, è stato arrestato la scorsa settimana a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere medicinali in strada.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Bonola, che seguendo le tracce lasciate dal pusher nel quartiere hanno scoperto che il suo "ufficio" era in piazza Montefalterona. Nel pomeriggio di mercoledì, durante un appostamento, la svolta. Al 46enne si è infatti avvicinato un giovane - poi identificato in un connazionale di 27 anni -, che ha preso qualcosa dall'uomo e si è allontanato. A quel punto, certi di andare a colpo sicuro, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato lo spacciatore.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 28 compresse da 80 mg di Oxycontin - un farmaco a base di ossicodone -, 55 compresse da 200 mg di Contramal - medicinale base di tramadolo - e 300 euro in contanti. Nella sua abitazione sono poi stati scoperti, nascosti all'interno di uno zainetto, altre 103 compresse di Oxycontin, 160 pasticche di Contramal, 3 flaconi da 100 mg ciascuno di ossicodone liquido e, nell'armadio della camera da letto, 800 euro in contanti.

Il farmaco con l'ossicodone come principio attivo - hanno spiegato dalla questura in una nota - è "impiegato come potente antidolorifico e utilizzato anche dai malati di cancro per lenire le sofferenze, ma se usato illecitamente può avere effetti devastanti anche maggiori dell'eroina". Stesso discorso per il medicinale con il tramadolo che, "senza l'indispensabile prescrizione medica, è stato inserito nella tabella dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope".