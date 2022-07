Agenti sentono odore di hashish al parco e scoprono un pusher di 19 anni

Hanno sentito l'indistinguibile profumo di hashish e si sono fermati a controllare un gruppo di ragazzini, scoprendo un pusher con alcuni precedenti sempre per droga. Protagonisti i poliziotti che, con le biciclette, pattugliano i parchi di Milano. E' successo verso le sette meno venti di martedì pomeriggio al parco Sempione.

Il gruppetto era formato da cinque ragazzi, di cui un 19enne italiano che, controllato, aveva addosso diverse decine di grammi di hashish. Gli agenti hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, trovando in totale 89 grammi della sostanza stupefacente oltre a 605 euro in contanti, che il 19enne non ha saputo giustificare, e il materiale per confezionare le dosi. Il giovane è stato arrestato per spaccio. Gli agenti hanno poi contestato la cessione di droga anche a un altro componente del gruppetto, un 26enne.