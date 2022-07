Giovanissimo arrestato per spaccio, aveva 40 grammi di hashish

Pattugliando il quartiere in moto, si sono imbattuti in un ragazzo che ha destato loro dei sospetti, così gli agenti hanno deciso di controllarlo. E' successo alle quattro di venerdì pomeriggio in piazza Pompeo Castelli.

Il giovane (rivelatosi un 16enne italiano) aveva con sé 16 confezioni sigillate di hashish, per un totale di 43 grammi, oltre a 190 euro in contanti. Dalla banca dati è risultato con precedenti specifici per droga. Il 16enne è stato arrestato.