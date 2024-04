Gli spacciatori che rifornivano gli studenti: tra loro un minorenne

Un ragazzo arrestato e altri due denunciati. Poi un chilo di stupefacenti sequestrati. È il risultato di un’operazione della polizia locale di Rho che nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha concluso un'operazione iniziata mesi fa. Allora, alcuni studenti erano stati fermati nei pressi della stazione ferroviaria locale e trovati con dell'hashish.

Il blitz è stato messo a segno dai ghisa del comandante Antonino Frisone insieme ai colleghi della locale di Vanzago e le unità cinofile della polizia pentienziaria di Milano. Gli agenti hanno effettuato diverse perquisizioni durante le quali hanno trovato tutto l'occorrente per l'attività di spaccio.

Hashish, marijuana, cocaina per un totale di quasi un chilo di droga. Poi, cellulari, due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati sequestrati anche 500 euro in contanti. Un 20enne è stato arrestato, mentre gli altri due, un ragazzo di 17 anni e uno di 18, sono stati denunciati. L'accusa per tutti è di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.