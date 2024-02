Il pusher con 19mila euro disseminati in giro per la casa

Aveva in casa 200 grammi di hashish confezionati in due panetti, e poi quasi 23 grammi di marijuana e un grammo e mezzo di cocaina. Ma, soprattutto, poco più di 19mila euro in contanti, in banconote da 20 e 50 euro, nascoste un po' ovunque nell'abitazione. Un uomo di 39 anni italiano e pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri a Rosate, nel Milanese, il giorno di San Valentino.

I carabinieri erano arrivati a lui nel corso di un'attività di polizia giudiziaria. Tutto il materiale (droga e soldi) è stato sequestrato, compreso il materiale per confezionare le singole dosi. L'uomo è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida dell'autorità giudiziaria, che poi ha determinato per il 39enne l'obbligo di dimora.