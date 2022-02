Giochi e cocaina: l'uomo che spacciava nella sala slot in cui lavorava

Praticamente due lavori in uno. Un uomo di 57 anni, un cittadino italiano che non aveva mai avuto problemi con la giustizia, è stato arrestato sabato scorso dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere droga sul suo posto di lavoro, quello legale.

A fermarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, coordinati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che stavano tenendo d'occhio la sala slot di Gaggiano di cui l'uomo è dipendente. Durante uno degli appostamenti, i poliziotti hanno visto una macchina fermarsi davanti al locale e hanno notato un uomo entrare nella sala e uscire pochi attimi dopo.

"Allarmati" dall'atteggiamento dell'automobilista - un cittadino algerino -, gli investigatori lo hanno fermato poco lontano e hanno scoperto che aveva appena acquistato 0,3 grammi di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione nel locale: in un barattolo nascosto sotto la scrivania del 57enne sono state scoperte altre 19 dosi di "coca", per un peso totale di 10 grammi, e 180 euro in contanti. Altri 2,5 grammi di droga sono invece stati trovati all'interno di una torcia elettrice e, dal locale magazzino, è saltato fuori un altro grammo e mezzo di "bianca". Per il pusher insospettabile sono quindi scattate le manette.