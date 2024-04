Il pusher di shaboo che spacciava "sotto casa" nel parcheggio del centro commerciale

Specializzato in shaboo, l'anfetamina consumata soprattutto presso le comunità di origine asiatica, utilizzava come "piazza di spaccio" il parcheggio del centro commerciale Bonola, vicino a casa sua. Gli agenti del commissariato Bonola, che da tempo stavano monitorando lo smercio di stupefacenti in zona, lo hanno seguito e colto sul fatto giovedì 25 aprile, arrestandolo.

L'uomo, un filippino di 53 anni, verso mezzogiorno è uscito da casa sua, in via Appennini, e si è recato nel parcheggio del centro commerciale. I poliziotti, che lo seguivano, lo hanno visto scambiare qualcosa con un uomo anch'egli di origine asiatica. Hanno fermato entrambi: l'acquirente ha consegnato un biglietto Atm arrotolato e sigillato con nastro adesivo. All'interno c'era dello shaboo. La stessa sostanza è stata trovata nelle tasche del 53enne, all'interno di un pacchetto di sigarette, insieme a 180 euro in contanti.

La successiva perquisizione a casa dell'uomo ha permesso di trovare 4 grammi di shaboo (corrispondenti a circa 40 dosi al dettaglio) e altro denaro contante, oltre a un fornetto e a un bilancino per preparare e confezionare le singole dosi. L'uomo è stato arrestato.