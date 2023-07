I pusher di shaboo che girano in car sharing (e alla guida un amico senza patente)

La polizia li ha sorpresi mentre circolavano con una vettura in car sharing, giovedì sera a San Donato Milanese: in seguito al controllo, due dei tre uomini (tutti filippini) sono risultati 'pusher' e sono stati arrestati. Nei guai anche il terzo, che guidava l'auto.

I tre si trovavano a bordo di un'auto di un servizio di car sharing nella cittadina dell'hinterland sud-est di Milano quando sono stati fermati per un controllo di polizia da parte degli agenti della sesta sezione della squadra mobile. I due uomini più grandi, che hanno 45 e 51 anni, sono stati trovati in possesso di 13,5 grammi di shaboo e 735 euro in contanti. Vale la pena ricordare che la dose abituale di questa sostanza è circa un decimo di grammo. Entrambi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il più giovane del terzetto, un 39enne, è risultato estraneo all'attività di spaccio, ma si trovava alla guida dell'auto pur essendo sprovvisto di patente, e non era la prima volta, per cui è stato indagato.

Martedì scorso, invece, la stessa sezione della squadra mobile aveva individuato un appartamento di viale Famagosta usato come base di spaccio, sempre di shaboo, dopo avere sorpreso una thailandese di 52 anni uscire dall'edificio con un grammo della sostanza, appena acquistato. Nell'occasione gli agenti hanno arrestato un'altra thailandese (53enne) sorpresa a spacciare in quella casa: è stata trovata con 540 euro e con 6,4 grammi di shaboo.