Il pusher in bici che spaccia la droga di Breaking bad

Le consegne in bici. La droga a casa. Un uomo di 42 anni, cittadino cinese, con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 12 grammi di shaboo, una droga sintetica potentissima - viene venduta in dosi da 0,1 grammo - resa celebre dalla serie tv "Breaking bad".

A bloccare il 42enne sono stati i poliziotti del commissariato Comasina, che da qualche giorno lo avevano messo nel mirino, certi che spacciasse. Verso le 19, gli agenti lo hanno visto arrivare in bici in via Livigno, dove ha incontrato una persona a cui ha ceduto qualcosa in cambio di soldi.

Appena gli investigatori sono intervenuti, il cliente è fuggito e ha gettato lo shaboo mentre il 42enne è stato fermato. Addosso gli sono stati scoperti 520 euro in contanti, mentre dalla cucina di casa sua sono saltati fuori i 12 grammi di droga. Per lui sono così scattate le manette.