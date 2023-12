Blitz nei "palazzoni": in due si lanciano dal balcone (ma finiscono in manette). Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fuga spericolata, ma fallita. Due uomini, entrambi 30enni, sono stati arrestati mercoledì mattina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di 650 grammi di cocaina dai carabinieri. Proprio per sfuggire ai militari, che stavano passando al setaccio i palazzoni di piazza San Pietro e via Cinque giornate a Solaro, i due si sono lanciati da un balcone al secondo piano, ma sono stati bloccati e arrestati.

Nell'ambito dei maxi controlli scattati dopo le segnalazioni dei residenti di zona, sono stati arrestati altri tre uomini, tra cui uno destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per droga.

Nel blitz nei palazzoni - che da tempo fanno i conti con spaccio, microcriminalità e irregolarità - sono stati identificati 42 uomini. Sedici sono stati denunciati, quasi tutti perché senza documenti regolari in Italia.