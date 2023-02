Il pusher di 17 anni con 900 euro in tasca (e la cocaina)

La polizia ha sorpreso un ragazzo di 17 anni, in piena notte di domenica, a spacciare in via Carlo Farini. Il giovanissimo è stato controllato in strada dagli agenti, che gli hanno trovato addosso tre grammi di cocaina, già suddivisa in 11 dosi, oltre a 890 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza legale.

È successo poco dopo la mezzanotte. Il 17enne, italiano con alcuni precedenti, è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza.