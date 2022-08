Beccato con la coca fuori dalla Stazione Centrale: arrestato

Aveva in tasca qualche grammo di coca e una banconota da 20 euro. E per lui sono scattate le manette. Un gambiano di 36 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata di lunedì 8 agosto.

L'uomo è stato fermato intorno alle 10 per un controllo dagli agenti che stavano pattugliando l'area e durante la perquisizione è stata trovata la "bianca". Il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza per il processo per direttissima.

Poco dopo, intorno alle 13 gli agenti del reparto Nibbio hanno arrestato sempre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino di 28 anni in via dei Sanniti a Milano. Addosso gli sono state trovate 3 dosi di coca (circa 1,5 grammi) oltre 1.000 euro in contanti.