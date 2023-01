Il pusher che nasconde la droga sotto le foglie

Nascondiglio fantasioso, ma inutile. Un uomo di 25 anni, un cittadino nigeriano con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato arrestato mercoledì sera a Milano dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere droga all'interno del parchetto che si trova accanto alla stazione Certosa.

A fermarlo è stata una volante, che passando tra via Mambretti e via Fattori ha notato un ragazzo avvicinarsi a un gruppetto, tra cui c'era proprio il 25enne. Assistito allo scambio dose soldi, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato il sospettato. Davanti ai suoi piedi, nascosti sotto le foglie, sono stati trovati 32 grammi di "fumo" e per lui sono scattate le manette.

Lo stesso destino toccato nel pomeriggio, verso le 17, a un 28enne tunisino arrestato dagli agenti delle bike. Dopo aver fermato il ragazzo, già conosciuto agli agenti, i poliziotti hanno scoperto che nascondeva 6 grammi di hashish nel calzino sinistro e 8 in quello destro, oltre a 870 euro sistemati invece in tasca.