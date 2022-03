La banda di spacciatori in metro e stazioni a Milano

I "cavallini" si occupavano del trasporto. Loro pensavano alla vendita. Restando quasi sempre fedeli ai loro nascondigli. Sei uomini sono stati arrestati nelle scorse ore a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusati di essere parte di una banda che gestiva lo spaccio tra parco Sempione e le stazioni metropolitane e ferroviarie del capoluogo meneghino.

L'indagine degli agenti del commissariato centro è iniziata a novembre 2020, dopo l'arresto di uno dei pusher - ora di nuovo in manette - all'interno del parco. Partendo da lui, i poliziotti sono riusciti a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, scoprendo che il gruppo agiva anche a Garibaldi e Certosa, usando alcuni anfratti delle stazioni come nascondiglio per la droga.

I "clienti" venivano ricevuti sempre accanto alle fermate - probabilmente per sfruttare il caos di quei luoghi e confondersi tra la folla -, mentre hashish e marijuana venivano portati là dai "cavallini", il cui unico compito era proprio curare il trasporto della sostanza stupefacente.

Durante l'indagine, gli agenti hanno arrestato 11 persone in flagranza e ne hanno indagate altre dieci. I poliziotti hanno anche tolto dalle strade 13 chili di droga, tra "fumo" ed "erba", e sequestrato 10mila euro in contanti.