La stanza dello studio di tattoo trasformata in laboratorio per la droga

Avevano trasformato una stanza privata dello studio di tatuaggi in cui lavorano in magazzino e laboratorio per conservare droga, pesarla, 'tagliarla' e confezionarla. Ma la polizia li ha scoperti e arrestati. È successo a Milano, sabato pomeriggio, in zona Farini. Il bilancio è di quattro uomini arrestati e un denunciato (tutti italiani) per spaccio.

Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina, impegnati in una indagine sullo smercio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un'auto in via Menabrea, da cui è sceso un uomo, che si è diretto all'interno di uno studio di tatuaggi in via Monticelli. Poco dopo è uscito con un giubbotto in mano. I poliziotti lo hanno perquisito, trovandogli 70 grammi di hashish che aveva appena acquistato. L'uomo è stato denunciato per detenzione di droga.

La stanza piena di droga

Subito dopo i poliziotti hanno perquisito lo studio, scoprendo la stanza all'interno, a cui i clienti non potevano accedere, trasformata in magazzino e laboratorio per la droga. Secondo quanto riferisce la questura di Milano, all'interno della stanza gli agenti hanno trovato dosi di hashish per 150 grammi, 28 grammi di funghi allucinogeni, 11 pasticche di ecstasy, 4 bustine di ecstasy in cristalli, due flaconcini da 5 millilitri di sostanza allucinogena, 4 pasticche di ossicodone, 4 pasticche di Alza 18 (un farmaco oppioide), 5 pasticche di lisdexamfetamina, 29 grammi di marijuana, 3 pasticche di Mdma, una bustina con ketamina, due involucri di hashish sintetico, 15 spinelli di hashish e altre sostanze sintetiche.

Sempre nella stanza c'era un bilancino di precisione e 2.595 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio di droga. Accusa con cui sono stati arrestati quattro italiani: uno di 27 anni, uno di 30 e due di 35. Si tratta del titolare dell'attività e di altri tatuatori.