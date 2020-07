Pusher beccato in strada nascondeva un "tesoretto" da 45 mila euro in casa

Sorpreso in strada a vendere un grammo di cocaina, in casa nascondeva ben 45 mila euro in contanti ed è stato arrestato per spaccio di droga. Protagonista un giovane albanese di 28 anni. Tutto è accaduto a Trezzo sull'Adda, nel Milanese.

Il giovane è stato visto da una pattuglia della stazione dei carabinieri di Trezzo mentre si aggirava per la strada e parlottava con un uomo. I militari hanno deciso di controllare entrambi, scoprendo che il 28enne aveva appena ceduto cocaina, per un grammo, all'altro. Quest'ultimo è stato segnalato alla prefettura come consumatore, mentre i carabinieri hanno proceduto a controllare l'abitazione del pusher.

E qui la sorpresa: 45 mila euro in contanti nascosti in casa. Il denaro è stato sequestrato e messo a disposizione dei pm, mentre al 28enne sono stati comminati gli arresti domiciliari.